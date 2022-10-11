Поблизу Святогірської Лаври виявлено ще одну катівню рашистів

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Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.

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Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.

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У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Виявлення і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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