На Полтавщині поліція встановила та затримала підозрюваного в зґвалтуванні та убивстві жінки

Працівники Лубенського райвідділу поліції Полтавщини встановили місцевого чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у зґвалтуванні жінки. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування.

До Лубенського райвідділу поліції 6 березня, близько 21-ї години, надійшло повідомлення від медичних працівників, що в лікарню доставлено жінку, 1987 року народження, із численними тілесними ушкодженнями. На жаль, вона невдовзі померла у реанімаційному відділенні.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, зазначив:

«Отримавши повідомлення від лікарів, слідчо-оперативна група райвідділу одразу прибула на місце події. У ході першочергових слідчих та оперативних дій нам вдалося з’ясувати, що до злочину може бути причетний місцевий чоловік, 1983 року народження. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 152 (Зґвалтування, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу – тримання під вартою».

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)