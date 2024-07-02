На Хмельниччині засуджено винуватця аварії, у якій загинула дитина

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 36-річного жителя смт Віньківці у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть малолітньої потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Його засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Аварія сталася 18 березня у смт Віньківці.

Керуючи автомобілем марки «ВАЗ 2107», водій скоїв наїзд на 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок отриманих травм малолітня пішохідка загинула.

Засуджений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та частково відшкодував заподіяну моральну шкоду матері загиблої дитини.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури