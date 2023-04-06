На Хмельниччині затримали підозрюваного в розбійному нападі на банк

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст.187 КК України).

За даними слідства, 5 квітня 2023 року близько 9-ї ранку у м. Дунаївці Кам’янець-Подільського району місцевий житель вчинив розбійний напад на банківську установу.

Він погрожував начальнику відділення банку пістолетом та змусив зачинити двері. Підійшов до каси та наказав касиру віддати усі гроші. Жінка передала озброєному чоловіку понад 160 тис грн.

Підозрюваний сів в авто та зник з місця вчинення злочину.

Керуючий відділенням банку викликав поліцію та повідомив, що впізнав у нападникові їхнього клієнта.

Правоохоронці розшукали чоловіка та затримали в порядку ст. 208 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управлінням ГУНП у Хмельницькій області, оперативний супровід – працівники карного розшуку поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора