Заступник голови КМДА заявив про обшуки «в інтересах маршрутної мафії»

Обшук був здійснений в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА в рамках кримінального провадження, порушеного за заявою двох перевізників про начебто неправильне розірвання договорів з ними.

Державне бюро розслідувань і прокуратура Києва 21 грудня провели обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі повідомив, що обшук був здійснений в рамках кримінального провадження, порушеного за заявою двох перевізників — «Авен Єзер» та «Ярославь Авто» — про начебто неправильне розірвання договорів з ними.

За його словами, правоохоронці під час обшуку шукали оригінали документів, повідомлень, зразки підписів і договори з іншими перевізниками, укладені замість розірваних. Він також зазначив, що всі документи разом із поясненнями були надані.

«Два місяці тому всі п’ять членів сім’ї маршруточної мафії – «Авен Єзер», «Ярославь Авто», «Радонь»,»Парк» та «Універсал Транс» – у судовому порядку заборонили місту здійснювати перевірки та розривати договори за всіма своїми маршрутами. На сьогодні вже чотири з п’яти ухвал визнані незаконними й скасовані в апеляції», – повідомив заступник голови КМДА.

Він також зауважив, що нещодавно був проведений черговий конкурс на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах Києва, і за його результатами в місто приходять ще 29 повнорозмірних автобусів.

Нагадаємо, 8 грудня прокуратура провела обшуки в офісі комунальної корпорації «Київавтодор» у рамках провадження щодо розкрадання бюджетних коштів. // LB.ua