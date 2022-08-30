На Хмельниччині злочинна група займалась незаконним виготовленням і збутом підакцизної продукції

За місцем проживання, у транспортних засобах фігурантів, а також у складських та виробничих приміщеннях поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили сировину та контрафактну продукцію на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП та за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили злочинну групу, яка займалась виготовленням, зберіганням і збутом контрафактної продукції.

Зокрема, фігуранти організували діяльність підпільного цеху, де без дотримання будь-яких вимог і стандартів займались виготовленням алкогольних напоїв (горілки, коньяку) під виглядом відомих міжнародних брендів, які потім реалізовували в мережі роздрібної торгівлі Хмельницької області.

Також зловмисники займались придбанням та перепродажем тютюнових виробів, на які клеїли підроблені марки акцизного збору.

Загалом поліцейські задокументували 6 фактів незаконного збуту членами групи підакцизної продукції на суму понад 250 тисяч гривень.

Під час чергової реалізації незаконної продукції фігурантів викрили. У них було проведено 15 санкціонованих обшуків, в ході яких поліцейські, зокрема, викрили і припилили діяльність підпільного цеху із виготовлення фальсифікованого алкоголю.

Безпосередньо під час обшуків поліцейські виявили та вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, 6 автівок, які фігуранти використовували у своїй діяльності, близько 600 літрів сировини (спирту), майже 2 тисячі літрів готової алкогольної продукції, обладнання для виготовлення фальсифікованого алкоголю, а також пакувальний матеріал. Крім того, більше 5 з половиною тисяч пачок цигарок з підробленими марками акцизного збору та майже 30 тисяч цигарок, які реалізовувалися поштучно. Загальна вартість вилученої сировини і готової продукції за цінами «чорного ринку» складає понад пів мільйона гривень. На усе вилучене судом накладено арешт. У рамках розслідування призначено цілий ряд експертиз.

Наразі організатору та двом найактивнішим членам злочинної групи слідчі вже оголосили про підозри за ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області