На Івано-Франківщині до 15 років ув’язнення засуджено учасників міжрегіональної банди

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд ухвалив вирок трьом учасникам озброєної банди. У її складі – двоє іноземців та громадянин України.

Їх засуджено за викрадення людини, крадіжку, розбої та бандитизм (ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України).

Організатору бандугруповання призначено максимально можливе покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двох його спільників засуджено до 14 років 10 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

У суді прокурори довели, що засуджені у 2015-2016 роках вчинили ряд насильницьких злочинів в Івано-Франківській, Житомирській та Хмельницькій областях.

В Олевську на Житомирщині учасники озброєного угруповання напали на продавця торгового павільйону. Побили його, заволоділи грошима, зв’язали та викрали. Вони вивезли чоловіка за межі міста, били та вимагали надати кошти. Надалі втекли, залишивши зв’язаним.

У липні 2016 року вони напали на родину підприємця у Долині на Івано-Франківщині. У масках та зі зброєю учасники банди проникли в оселю через вікно, застосували насильство до господаря та зв’язали його дружину. Викрали ювелірні вироби із золота та грошові кошти. Потерпілого госпіталізували з колото-різаними пораненнями.

У суді доведено вину учасників міжрегіональної банди у вчиненні також інших розбійних нападів та крадіжці.

Правоохоронці затримали їх у серпні 2016 року на Львівщині.

Загальна сума завданої потерпілим матеріальної шкоди – майже пів мільйона гривень.

Івано-Франківська обласна прокуратура