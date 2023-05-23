Настоятель монастиря УПЦ (МП) з Мелітополя підтримував дії окупантів та очікував на прихід «руського миру»
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, 38-річний посадовець релігійної громади сприяв утвердженню окупаційної влади рф на території Мелітопольського району. Із серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України. Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ.
Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.
За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Запорізька обласна прокуратура