На карнавалі у США через стрілянину загинули жінка 18-річний хлопець і немовля

На карнавалі WestFest, що відбувався в американському штаті Юта, сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей, серед них — восьмимісячне немовля. Ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в поліції Вест-Веллі-Сіті.

Інцидент трапився ввечері 15 червня. Правоохоронці, які працювали на карнавалі, помітили, що між двома групами людей виникла суперечка. Коли поліціянти підійшли, щоб припинити її, 16-річний хлопець з однієї з груп дістав пістолет і вистрілив.

За даними правоохоронців, через стрілянину загинула 41-річна випадкова перехожа, 18-річний хлопець з однієї з груп, причетних до сварки, а також восьмимісячне немовля.

Крім того, ще двоє підлітків — 17-річна дівчина та 15-річний хлопець — зазнали поранень у руки. Наразі невідомо, чи були вони причетні до сварки.

Поліціянти затримали 16-річного підозрюваного та планують допитати його.

Як пише Reuters, від початку 2025 року в США сталося 156 подібних стрілянин. Йдеться про інциденти, у яких було поранено або вбито щонайменше чотирьох людей, без урахування стрільця. // hromadske