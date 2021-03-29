Столичний дільничний викрив цивільне подружжя з наркотиками

У ході невідкладних обшуків за місцем проживання співмешканців, поліцейські виявили та вилучили пігулки, схожі на екстазі, білу порошкоподібну речовину та речовину рослинного походження. Розпочато кримінальне провадження, у рамках якого перевіряється їх причетність до збуту наркотиків на території Києва.

Під час відпрацювання адміністративної зони обслуговування дільничний офіцер Голосіївського управління поліції Євген Шевченко зі своїм колегою на вулиці Великій Васильківській помітили чоловіка та дівчину, котрі раптом змінили напрямок руху, побачивши їх. Співробітники поліції вирішили поспілкуватися із ними та перевірити документи.

Як розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Дмитро Полохало, дільничні встановили, що чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за зберігання наркотиків:

«Правоохоронці виявили у громадян згортки з білою порошкоподібною речовиною. З’ясувалось, що в Києві вони орендують квартири у Печерському та Голосіївському районах. Там ми провели невідкладні обшуки, де виявили та вилучили 28 пігулок, імовірно, екстазі, розфасовану у різні пакунки білу порошкоподібну речовину та речовину рослинного походження, електроні ваги, чорнові записи, а також 8 пляшок із невстановленою речовиною. Все відправлено на експертизу».

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше судимий 33-річний уродженець іншої держави та його співмешканка – уродженка Донеччини, 1996 року народження, яка раніше не потрапляла у поле зору правоохоронців.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Спільникам загрожує тюремне ув’язнення строком до трьох років.

«Ми проводимо необхідні слідчі дії та оперативні заходи для перевірки причетності зловмисників до розповсюдження наркотиків у Києві, а також встановлення інших осіб, які сприяють цьому злочинному бізнесу», — додав Дмитро Полохало.

Відділ комунікації поліції Києва