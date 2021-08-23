На Киевщине 16-летняя девушка заявила об изнасиловании

Полицейским пострадавшая рассказала, что ее посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении двое мужчин.

Полицейские расследуют изнасилование 16-летней девушки в городе Тараща Киевской области.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Киевской области и на источники.

Полицейским девушка рассказала, что ее посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении двое мужчин. Второй мужчина позже их оставил.

По другим данным, подросток сама согласилась сесть в авто, так как среди мужчин был ее знакомый.

«Злоумышленник заехал еще за тремя детьми в возрасте около десяти лет и купил в магазине бутылку водки. Они приехали на пруд, где мужчина начал поить детей водкой. Затем десятилетних мальчиков он отвез домой. Потом, повернув в лес, мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в безлюдном месте», – говорится в сообщении.

По словам начальницы отдела Ирины Прянишниковой, сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Это событие, по нашим данным, произошла в Тараще. Уже проводим расследование… Все участники установлены и предоставляют показания по поводу своих версий и обстоятельств происшествия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, а также принимаются меры, направленные на установление причин и условий, способствовавших обстоятельствам указанного события и его последствиям» – отметила она. // УНИАН