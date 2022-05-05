Разом з гумдопомогою в Україну намагалися ввезти тисячі пар нового взуття вартістю понад ₴2 млн.

За офіційною інформацією італійського відправника, вантаж не вказали у товаросупровідних документах помилково.

На митному посту «Тиса» закарпатські митники затримали вантажівку, яка перевозила разом із гумдопомогою нове взуття вартістю понад 2 млн грн. У товаросупровідних документах вантаж не вказали.

Про це повідомили в Державній митній службі.

«Під час проходження митних процедур водій вантажівки надав товаросупровідні документи, згідно з якими на адресу однієї з церков, що на Миколаївщині, направлялася гуманітарна допомога з Італії. Зокрема, їжа, одяг, засоби гігієни, матраци, ковдри, іграшки тощо. Водночас, у ході перевірки інспектори митного посту виявили багато картонних коробок, що знаходилися на 15 піддонах, з товаром іноземного виробництва, не вказаним у документах. У підрахунку – 2259 пар гумових чобіт і тапочок для дорослих і дітей (різних розмірів та асортименту)», — розповіли в ДМС.