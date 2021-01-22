На Кировоградщине в результате взрыва погиб предприниматель

21 января в дежурную часть отделения полиции №1 (г.. Долинская) Кропивницкого районного управления полиции поступило сообщение о том, что около 17 часов в одном из населенных пунктов указанного района, у ворот частного домовладения произошел взрыв, в результате которого получил телесные повреждения и погиб человек.

Об этом сообщили в полиции области. С целью установления обстоятельств совершенного преступления создана следственно-оперативная группа в составе представителей аппарата Главного управления полиции области.

Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства, которые направлены для проведения экспертного исследования.

Установлено, что потерпевшим является 64-летний мужчина, руководитель одного из предприятий.

Информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления. // centr.kr.ua