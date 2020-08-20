До 5,5 років позбавлення волі засуджено чоловіка за аферу з квартирами київського професора

За участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дарницьким районним судом міста Києва чоловіка визнано винним та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне заволодіння двома квартирами у Києві на підставі підроблених документів (ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Прокурори в суді довели, що обвинувачений, діючи у змові з іншими співучасниками, втерся в довіру 63-річному професору фізико-математичних наук, який проживав самотньо, та скориставшись його хворобливим станом викрав правовстановлюючі документи на дві його квартири у місті Києві та паспорт.

У подальшому вони підробили ці документи на підставних осіб та використали їх під час нотаріального посвідчення договорів відчуження майна. Сума збитків становить понад 3,5 млн грн.

Після дослідження всього обсягу доказів у суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

На незаконно відчужені квартири накладено арешт. Вживаються заходи щодо їх повернення належному власнику.

Пресслужба прокуратури м. Києва