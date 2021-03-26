Семенченко арестован без права внесения залога

Бывший народный депутат и экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко арестован на два месяца без права залога. Такое решение принял Печерский суд Киева вечером 26 марта.

«Это провокация спецслужб Российской Федерации», — заявил Семенченко после вынесения вердикта.

Семенченко попал в поле зрения СБУ вместе с внештатным агентом НАБУ Евгением Шевченко. Обоим инкриминируют создание «частной военной компании», не предусмотренной законом.

Шевченко несколькими часами ранее заслушал решение суда о двухмесячном аресте. Подследственный может выйти на свободу, если уплатит залог 5 млн грн.

В интервью «ФАКТАМ» Шевченко высказал мнение, что «делом о ЧВК» его пытаются очернить, а в целом преследования — это месть за «вагнергейт». Незадолго до этого Шевченко дал интервью Христо Грозеву, одному из ведущих сотрудников Bellingcat, расследующего обстоятельства срыва операции по поимке «вагнеровцев». // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»