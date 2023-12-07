На Запоріжжі у двох наркоділків вилучено 300 кущів наркорослин та 7 кг канабісу

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито громадян на незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах та незаконному вирощуванню конопель (ст. 309, ст. 310 КК України).

За даними слідства, 54-річний житель Запоріжжя у власній квартирі вирощував та зберігав наркотичний засіб «канабіс».

Аналогічний вид наркотика також незаконно переховувала на території свого домоволодіння інша мешканка обласного центру.

Під час одночасних обшуків за їх місцем проживання правоохоронці виявили більше 300 кущів конопель, 7 кг сухого канабісу в подрібненому виді, електронні ваги та інші докази протиправної діяльності.

Загальна вартість вилученого з незаконного обігу наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить понад 5 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 1 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УБН в Запорізькій області ДБН Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики