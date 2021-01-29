За ухилення від сплати податків на понад ₴6 млн. судитимуть підприємця

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підприємець, який займається реалізацією сільськогосподарського обладнання через інтернет-магазин, приховав від податкової розмір дійсно отриманого доходу і не сплатив податки на суму понад 6 млн грн.

Наразі діяльність підприємця припинено шляхом закриття ФОП.

Прокуратурою до підозрюваного пред’явлено цивільний позов про відшкодування збитків на зазначену суму — понад 6 млн грн.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури