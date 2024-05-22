«Укренерго» оголосило про відключення світла 23 травня протягом доби
У четвер, 23 травня, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення світла. Це стосуватиметься як населення, так і промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укренерго“.
В “Укренерго” пояснили, що причиною продовження терміну дії обмежень є прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
“Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго”, – додали в “Укренерго”.