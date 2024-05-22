«Укренерго» оголосило про відключення світла 23 травня протягом доби

У четвер, 23 травня, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення світла. Це стосуватиметься як населення, так і промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укренерго“.

“Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00”, – пише компанія.