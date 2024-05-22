Понад $240 000 злочинного «заробітку»: поліція Буковини припинила протиправну діяльність шахраїв

Двоє буковинців під приводом продажу сої ошукали іноземну компанію. Наразі слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, а суд за клопотанням правоохоронців взяв підозрюваних під варту. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність фігурантів викрили та задокументували оперативники Управління карного розшуку разом зі співробітниками Слідчого управління за силової підтримки спецпризначенців КОРД і РПОП ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 35-річний житель с. Привороки та 68-річний житель м. Новоселиця налагодили схему незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою іноземних суб’єктів господарювання.

У результаті кропіткої роботи й вивчення всіх подробиць афери, працівники карного розшуку викрили злочинну схему, за якою діяли шахраї. Поліцейські з’ясували, що зловмисники видавали себе за власника сої та особу, на складі якої вона зберігається.

Чоловіки увійшли в довіру до представника закордонної аграрної фірми та запропонували йому придбати зернову культуру за вигідною ціною. Для більшої переконливості фігуранти зустрілися з потенційним клієнтом і надали на дослідження зразки сої. Після того, як буковинці запевнили іноземних партнерів у якості товару, вони отримали згоду на співпрацю.

Відтак фігуранти знайшли фіктивну компанію в Україні та уклали із закордонною аграрною фірмою контракт щодо постачання 1300 тонн сої за ціною 400 доларів за тону.

Надалі фігуранти переконали покупця у тому, що перша партія товару перебуває на кордоні України, після чого на їхній банківський рахунок надійшла частина оплати в сумі понад 240 000 доларів. Шахраї незаконно привласнили кошти та перестали виходити на зв’язок з клієнтами.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у шахраїв гроші, документи, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 1 500 000 гривень з кожного.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області