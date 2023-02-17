Дерево вбило людину: у столиці повідомили про підозру керівнику відділу КП

Підозрюваний не проконтролював достовірність наданого йому на підпис акту щодо стану зелених насаджень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам громадян. Дерево, яке перебувало в аварійному стані впало на легковик, внаслідок чого водій загинув, а пасажирка отримала тілесні ушкодження. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

На початку січня 2022 року до поліції Києва надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими на вулиці Верховинна, що у Святошинському районі столиці.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, медики та рятувальники. По прибуттю правоохоронці встановили, що на автомобіль «Пежо», який рухався по проїжджій частині, впало дерево.

Як розповів начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Дмитро Косинський, внаслідок події 69-річний водій загинув на місці, а 65-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження:

«За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження та призначили експертизу, згідно висновку якої – тополя, яка впала, перебувала в аварійному стані. Вік цього дерева був більше 70 років, однак його вікова межа утримання у місті не повинна перевищувати 45 років. З’ясувалося, що керівник відділу обстеження зелених насаджень не перевіривши достовірність інформації підписав акт, згідно якого стан дерева визначався, як задовільний. Така службова недбалість призвела до загибелі та травмування людей».

Слідчими, за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомлено фігуранту про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва