Жителька Донеччини передавала попу УПЦ МП дані про розташування техніки і особового складу ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру громадянці в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у червні-липні 2023 року староста однієї з церков, підтримуючи окупацію України російськими військами, розповсюджувала інформацію військового характеру.

Жінка спостерігала за розташуванням і переміщенням важкої техніки ЗСУ, зокрема БМП, та особового складу на території Краматорської ТГ. Пізніше вона в ході бесіди надсилала отримані дані знайомому священнику. До текстових повідомлень підозрювана додавала скріншот з Google maps.

Сам «священнослужитель» – колишній настоятель храму УПЦ МП у лютому 2022 року виїхав до тимчасово окупованого м. Донецька.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора