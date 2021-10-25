На столичному Печерську оперативники затримали чоловіка, який викрав ліфтове обладнання

Порушник проник до технічного приміщення багатоповерхівки та викрав гальмівну котушку. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації працівники кримінальної поліції Печерського управління поліції на бульварі Лесі Українки зупинили для перевірки місцевого мешканця. У рюкзаку чоловіка правоохоронці виявили ліфтове обладнання, яке він демонтував із технічного приміщення житлового будинку.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів про те, зловмисник викрав гальмівну котушку:

«Викрадене чоловік сховав в рюкзак та намагався втекти, однак його зупинили оперативники. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися місцевий мешканець, 1982 року народження, раніше судимий за майнові злочини».

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про про підозру у вчиненні злочину та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

«Ми встановлюємо причетність чоловіка до аналогічних крадіжок, які скоєні на території району та міста Києва», — додав Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва