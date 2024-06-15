Як записатися в електронну чергу у сервісний центр МВС: покрокова інструкція

Published

Українці можуть онлайн записатися у чергу у сервісні центри МВС. Процес займе декілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Похід до сервісного центру МВС можна спланувати заздалегідь. Записатися в електронну чергу можна на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як отримати талон е-запису:

  • на сайті сервісного центру МВС потрібно обрати розділ “Е-запис”;
  • потрібно авторизуватися на сайті (на вибір за допомогою електронного підпису, Bank ID чи “Дія.Підпису”);
  • потім натисніть “Записатися” та оберіть потрібну послугу, дату, потрібний сервісний центр та час;
  • перевірте всю інформацію та натисніть “Підтвердити запис”.

У системі та особистому кабінеті з’явиться відповідний талон е-запису. Його потрібно завантажити на смартфон або роздрукувати.

Якщо змінилися плани, то електронний запис можна скасувати. Для отримання кількох послуг кількох необхідно записати на кожну з них окремо.

Like

Tags:

You may also like...