Викрито контрабанду наркотиків у дитячих товарах – чотирьом особам повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом організації стійкого каналу контрабандного переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю сильнодіючих лікарських засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, у тому числі незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту (ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники організували канал незаконного переміщення до тимчасово окупованих районів Донецької області через територію Російської Федерації наркотичного засобу метадон та сильно діючого лікарського засобу димедрол.

До місця призначення наркотики доставлялися через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів і товарів до окупованого Донецька, під виглядом звичайних побутових посилок. Переміщення заборонених товарів здійснювалося у пунктах пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» Луганської області, а до окупованих районів України – через неконтрольовані ділянки державного кордону. Так, зазначені наркотики приховували у товарах для дітей: іграшках, колясках тощо.

Загалом з часу документування протиправної діяльності упереджено контрабандне переміщення понад 2 кг метадону та димедролу.

20 березня 2021 зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за фактами вищевказаних злочинів.

Обласною прокуратурою погодженні клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводиться слідчими СВ УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури