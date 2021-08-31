Полный список ограничений в работе столичных школ и детсадов
Киевская власть определилась с форматом работы школ и детсадов с началом учебного года. КГГА опубликовала список ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
«Зеленая» зона
Запретят:
- проведение массовых мероприятий без масок;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей учеников;
- пребывание родителей и гостей учебных заведений без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
«Желтая» и «оранжевая» зоны
Запретят:
- посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учеников в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
- посещение учебных заведений учениками в случае, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группой (классом) и в присутствии зрителей (посетителей);
- посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
- индивидуальное посещение заведений родителями без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
«Красная» зона
Запретят посещение заведений независимо от форм собственности ее соискателями.
Исключения только для:
- соискателей учреждений дошкольного образования,
- специальных учебных заведений,
- учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования,
- соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.