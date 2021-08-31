Полный список ограничений в работе столичных школ и детсадов

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Киевская власть определилась с форматом работы школ и детсадов с началом учебного года. КГГА опубликовала список ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киев определился с форматом работы школ и детсадов: полный список ограничений

Sean Gallup/Getty Images

«Зеленая» зона

Запретят:

  • проведение массовых мероприятий без масок;
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей учеников;
  • пребывание родителей и гостей учебных заведений без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

«Желтая» и «оранжевая» зоны

Запретят:

  • посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учеников в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
  • посещение учебных заведений учениками в случае, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группой (классом) и в присутствии зрителей (посетителей);
  • посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
  • индивидуальное посещение заведений родителями без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

«Красная» зона

Запретят посещение заведений независимо от форм собственности ее соискателями.

Исключения только для:

  • соискателей учреждений дошкольного образования,
  • специальных учебных заведений,
  • учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования,
  • соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.
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