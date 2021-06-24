У Києві вводять правила для електросамокатів: зменшення максимальної швидкості та паркування

24 червня, Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншої сторони підписи поставили представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: ТМ «Вolt», ТМ «Kiwi», ТМ «Scroll», ТМ «BikeNow», TM «Zelectra», TM «Jet» та TM «Vzhooh».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

«Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів мікромобільності, – зазначив Костянтин Усов. – Уже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000. При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання Меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають наші правила».

За його словами, серед головних обмежень, встановлених Меморандумом, – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год.

«Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони», – додав заступник голови КМДА.

Також, за його словами, буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

«Крім того, ми впорядковуємо точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде», – зазначив Костянтин Усов.

Він також додав, що одним із важливих пунктів Меморандуму є зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень.

«Щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше», – зазначив Костянтин Усов.

Найбільш складним етапом переговорів, за словами заступника голови КМДА, став пункт про згоду операторів надавати місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

«Цей Меморандум – найкраща угода, яку можна укласти на сьогоднішній день, – підкреслив Костянтин Усов. – Він буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності. Київ іде попереду часу і попереду законодавства врегульовує реалії життя, які вже існують на наших вулицях».