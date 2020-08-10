Самокатный скандал. В чем опасность электроскутеров и как сними боролись в Германии

В Украине запустился сервис по прокату электросамокатов, мэр Киева Виталий Кличко обратился к компании Bolt, которая запустила в Киеве прокат, с претензией о том, что движение этого вида «транспорта» не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может разрешить компании предоставлять такой вид услуг.

В компании Bolt считают, что власти Киева не могут требовать получить разрешение на прокат электросамокатов, поскольку оно не предусмотрено законом. Прокат электросамокатов не запрещен в Украине, у киевских властей нет оснований требовать от бизнеса получать на это разрешение. Так на заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что открытие проката электросамокатов не было согласовано, ответила компания Bolt.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах. Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети

«Резонанс вызвало мое заявление относительно действий компании Bolt, которая без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Я хочу еще раз объяснить свою позицию и ситуацию. В нашем городе проживает более 3 миллионов человек. И их взаимоотношения в обществе, хозяйственная и предпринимательская деятельность прописаны в законах и правовых актах. И одна из обязанностей местной власти — следить за соблюдением таких правил», — отметил Виталий Кличко.

Он отметил, движение такого вида «транспорта», как электросамокаты, не разрешен действующим законодательством Украины.

«Поэтому вопрос: где именно должны ездить такие средства передвижения — по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста «водителя»? Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников — тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Ответить и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении. Почему деятельность компаний в предоставлении услуг по прокату должна быть согласована с городом? Потому что пункты проката (или места, где можно взять или оставить электросамокат) расположены на территории города. И не может любой прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядке можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие — нет? Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады: разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах», — отметил Виталий Кличко.

Он также призвал компанию BOLT работать исключительно в правовом поле и осознавая ответственность за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет.

«Я понимаю, что город развивается, что должен развиваться бизнес. В том числе и тот, что предлагает услуги экологического транспорта. Но работа всех предприятий и всех предпринимателей должна быть цивилизованной и законной. Тем более, когда речь идет безопасность, здоровье и жизнь людей», — подчеркнул Виталий Кличко.

Как на Западе?

На Западе на смену снующим повсюду велосипедистам уже приходят еще менее организованные электросамокатчики. Пешеходам приходится лавировать между этими средствами передвижения.

В Германии, весной прошлого года также бушевали страсти из-за электроскутеров. Модное средство передвижения спровоцировало большую национальную политическую дискуссию о правах немецких пешеходов. О ее сути писало издание DW.

Согласно немецким законам, все моторизированные транспортные средства, способные развивать скорость свыше шести километров в час, нуждаются в официальном допуске для использования на дорогах (нем. Straßenzulassung).

Во многих других странах Европы вопросы, связанные с электрическими самокатами, уже отрегулировали, но в Германии очень долго тянули с решением этой задачи, вставшей перед исполнительными властями и законодателями, так сказать, в явочном порядке.