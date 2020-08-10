Самокатный скандал. В чем опасность электроскутеров и как сними боролись в Германии

На Западе на смену снующим повсюду велосипедистам уже приходят еще менее организованные электросамокатчики. Пешеходам приходится лавировать между этими средствами передвижения.
В Германии, весной прошлого года также бушевали страсти из-за электроскутеров. Модное средство передвижения спровоцировало большую национальную политическую дискуссию о правах немецких пешеходов. О ее сути писало издание DW.
Согласно немецким законам, все моторизированные транспортные средства, способные развивать скорость свыше шести километров в час, нуждаются в официальном допуске для использования на дорогах (нем. Straßenzulassung).
Во многих других странах Европы вопросы, связанные с электрическими самокатами, уже отрегулировали, но в Германии очень долго тянули с решением этой задачи, вставшей перед исполнительными властями и законодателями, так сказать, в явочном порядке.
Автор пресс-релиза на сайте Союза пешеходов Германии (Fachverband Fußverkehr Deutschland Fuss e.V.) не скрываал восторга: «Бесстыдное покушение на защищенный ареал 80 миллионов немецких пешеходов предотвращено!» Это победа — министерство транспорта Германии отказалось от идеи допуска электросамокатов на немецкие тротуары, и теперь возможны два варианта развития событий. Или 17 мая (2019-го года — прим. УК) бундесрат (представительство федеральных земель) примет закон о допуске электросамокатов в Германии в видоизмененном виде, или же министерство транспорта вовсе отзовет законопроект и будет разрабатывать новый.
Пока в Париже, и Вене самокаты с электроприводом набирали все большую популярность среди горожан как альтернатива велосипедам и городскому транспорту, в Германии их использование официально не было разрешено. В одном лишь Берлине в 2018 году полиция конфисковала несколько десятков самокатов, выписав штрафы в 70 евро их владельцам за незаконное использование транспортных средств, не допущенных к участию в дорожном движении.
И вот 17 мая 2019-го года, Бундесрат прислушался к протестам пешеходов и разрешил езду на электросамокатах по немецким улицам, но не по тротуарам. И только тем, кому больше 14 лет.
Федеральные власти в Берлине пошли навстречу требованиям немецких земель, призывавших запретить езду на самокатах по тротуарам — вопреки первоначальным планам правительства. Ранее от идеи допуска электросамокатов на тротуары отказалось немецкое министерство транспорта. Теперь решение бундесрата поставило точку в горячем споре об использовании этого вида транспорта в ФРГ.
Пешеходы — главная группа риска
Дискуссия об электросамокатах в Германии сводилась к вопросу о том, где можно будет на них ездить — по тротуарам, велодорожкам или проезжей части? Первоначально предполагалось, что на самокатах можно будет ездить по тротуарам — при условии, что они не разгоняются быстрее 12 километров в час. Но это втрое выше скорости среднего пешехода, говорли в Союзе пешеходов и требовали не допустить самокаты на тротуарах.
Это неспроста — именно пешеходы считаются главной группой риска среди всех участников движения. По всей Германии в 2018 году жертвами ДТП стали 457 пешеходов (в Украине в несколько раз больше). Причем по количеству погибших пешеходов лидировал Берлин (19).
«Некоторые тротуары в Берлине настолько переполнены, что на них возникают пробки из пешеходов», — указывает пресс-секретарь объединения Fuss e.V. Роланд Штимпель (Roland Stimpel). При этом, как ни парадоксально, самой большой опасности пешеходы подвергаются в, казалось бы, безобидной ситуации — при переходе перекрестков на зеленый сигнал светофора. Поворачивающие на этот же зеленый машины нередко не пропускают пешеходов — и наезжают на них.
Печальный опыт Барселоны
В своей кампании против допуска электросамокатов на тротуары Союз пешеходов Германии ссылался, в том числе, и на печальный испанский опыт. В Барселоне 90-летняя пенсионерка погибла от травм, полученных в результате падения на асфальта из-за наезда самоката (управлявшая им школьница смотрела в момент наезда на мобильный телефон). Этот несчастный случай заставил испанские власти запретить использование на тротуарах самокатов с электроприводом. В Германии, похоже, хотят исключить подобные ситуации в принципе.
Берлинские тротуары исторически были шире, рассказывает Роланд Штимпель. Но пространство для пешеходов постоянно сокращается — из-за парковочных мест и велодорожек. Пешеходов становится все больше, а места меньше, и поэтому перспектива появления на тротуарах электросамокатов была встречена в штыки.
Основанный в 1985 году Союз пешеходов Fuss e.V. видит своей целью защиту прав тех, кто предпочитает передвигаться по городу «на своих двоих». Организация распространяет информацию о том, куда жаловаться на неверно припаркованные автомобили и что делать, когда кто-то перегораживает тротуар — одним словом, помогает пешеходам отвоевать «жизненное пространство». Потому что пешеходам тоже нужно место, указывает Штимпель.
У большинства жителей Берлина машин нет
По его словам, перегруженность берлинских улиц автомобилями обманчива: «У большинства жителей Берлина машин нет. Но поскольку машин много и они занимают больше места, создается впечатление, что все ездят на машинах. Нам, пешеходам, надо, наверное, больше шуметь и требовать места для парковок — тогда политики начнут воспринимать нас всерьез».
Против самих самокатов с электроприводом Союз пешеходов не имеет никаких возражений — «если они заменят машины на проезжей части, то будет отлично», уточняет Штимпель. А вот на тротуарах они создадут лишнюю напряженность — детям и пожилым людям придется уворачиваться от быстрых самокатов.
В Германии есть правила на все случаи жизни, констатирует Штимпель, но, к счастью, пока нет законодательных предписаний по поводу того, как ходить по тротуарам, поскольку пешеходы справляются сами, глядя по сторонам и уступая дорогу друг другу.
Возможное появление на тротуарах транспортных средств в виде электросамокатов потребовало бы дополнительных правил поведения в общественных местах — но, к счастью, они не понадобятся. Поскольку министерство транспорта передумало, и тротуары останутся во власти пешеходов.
Ездить по тротуарам на велосипеде в Германии, кстати, тоже нельзя.
Электросамокаты должны были стать экологичной альтернативой машинам, но стали раздражителем для всех — и пешеходов, и велосипедистов, и автомобилистов. Почему?
Страх и ненависть в Берлине: за что немцы ополчились на электросамокаты
После принятия закона, осенью скандалы возобновились с новой силой.
Нет проще способа навлечь на себя гнев окружающих, чем рассказать им о том, на чем ты добирался на работу. Не на метро, не на автобусе, не на велосипеде… «Я ненавижу электросамокаты», — дружно говорят в ответ сразу трое коллег.
В немецких газетах — ни дня небыло без новостей об электросамокатах. «В Потсдаме прохожие подрались из-за электросамокатов». «В Берлине женщина упала с самоката и получила тяжелые травмы». «В Эрфурте несколько полицейских ранены в драке с прохожими, которые вступились за пьяную водительницу самоката». «В Бонне врачи борются за жизнь водителя самоката, который на полном ходу врезался в машину такси».
Может показаться, что Германия, которая так гордится своей терпимостью и экологичным образом жизни, сплотилась в коллективном отторжении самокатов с электроприводом. В чем же дело?
Электросамокаты против правил и порядка
Правила и порядок, основанный на правилах, — святая святых немецкого образа жизни. Электросамокаты бесстыдно покушаются и на то, и на другое. Их водители без зазрения совести катаются по тротуарам (что запрещено правилами), и оставляют взятые напрокат самокаты где попало (создавая беспорядок на тротуарах).
Велосипедисты, конечно, ничем не лучше — в Берлине считается хорошим тоном проезжать на красный свет, «подрезать» пешеходов и кричать на городские автобусы, показывая им средний палец, но все это не вызывает такого гнева общественности, как электросамокаты — маленькие и симпатичные игрушки для взрослых.
“Ничего симпатичного в них нет, — категоричен Роланд Штимпель (Roland Stimpel) из Немецкого союза пешеходов. — Они стоят поперек дороги, люди спотыкаются и падают. Они разбросаны везде — у подъездов домов, у входов в метро, они свалены кучами, и все это — не собственность конкретных людей, а имущество компаний, которые зарабатывают на том, что не платят за использование общественных мест в качестве парковок».
Летом 2019-го в Берлине прошел первый митинг против электросамокатов. С тех пор, говорит Штимпель, возмущение общественности только выросло. Причина — на берлинских тротуарах остается все меньше места для пешеходов. По его словам, единственный город Германии, поступивший правильно с электросамокатами, — Бремен. Мэрия установила там такие правила лицензирования, что бизнес по прокату самокатов потерял смысл.
«Как пешеходы мы, конечно, не против того, чтобы вместо больших и вонючих машин по улицам ездили маленькие электрические самокаты, — говорит Штимпель. — Мы против того, чтобы у нас воровали пространство».
15 тысяч самокатов на весь Берлин
По всей столице Германии расставлено примерно 15 тысяч электросамокатов. По сравнению с машинами и велосипедами в городе с населением в три миллиона человек — это капля в море. Количество погибших в ДТП с участием самокатов — ноль. Один из лидеров немецкого рынка проката самокатов — берлинский стартап Tier. Его пресс-секретарь Бодо фон Браунмюль (Bodo von Braunmühl) говорит о повышенном внимании общественности в самокатам с тихой улыбкой психотерапевта.
По его словам, в волне протестов и публикаций нет ничего удивительного. «Города и без того переполнены, машин слишком много, и велосипедов становится все больше, — говорит он. — Теперь к ним добавились электросамокаты, а это значит, власти городов должны искать решения, которые сократят количество машин и расширят пространство для двухколесных средств».
По его словам, дело не в самокатах, а в узких велодорожках — например, в Копенгагене с его развитой структурой у горожан нет никаких конфликтов с электросамокатами. Он говорит, что Берлин — это особый случай. Здесь пешеходы порой умышленно опрокидывают самокаты, создавая видимость хаоса на тротуарах. В маленьких немецких городах — например, в Билефельде — обстановка куда спокойнее.
Полиция раздает брошюры на пяти языках
Полиция завалена жалобами на новое транспортное средство. Чтобы хоть как-то унять страсти, полицейские раздают на улицах брошюры на пяти языках с указаниями, как правильно ездить на самокате.
«Я могу понять возмущение общественности, — говорит начальник отдела безопасности дорожного движения Райнер Печ (Rainer Paetsch). — Самокаты появились на улицах всего четыре месяца назад, а велосипеды существуют испокон времен и в количествах, не сопоставимых с самокатами. К велосипедам все привыкли, все знают, чего от них ждать. И хотя число ДТП с участием велосипедов несопоставимо выше, чем с самокатами, фокус общественного внимания прикован именно к последним». Он считает, что через год-другой люди привыкнут к самокатам и страсти улягутся.
«Электросамокаты — большой потенциал для конфликтов»
«Я надеюсь, что драк из-за самокатов больше не будет — говорит Роланд Штимпель из союза пешеходов. — Но потенциал для конфликтов большой. Потому что водители электросамокатов часто ездят пьяными, причем нередко это туристы, приехавшие издалека». Пьяный иностранец на электросамокате — этот «образ врага» не более, чем клише. По статистике компании Tier, 90 процентов клиентов используют для оплаты проезда кредитные карты, выданные немецкими банками и лишь 10 процентов — иностранные.
«Я верю, что общественность скоро успокоится», — говорит Райнер Печ из полиции Берлина. Для описания ситуации с электросамокатами
В Украине, пока «хайп» в дугую сторону, почему запрещают. Власти города, видимо решили учесть проблемы возникшие в Германии, но не учли менталитета украинцев. Хотя их мнение, может резко поменяться, в противоположную сторону, как только они столнутся с неудобствами и опасностью причиняемыми самокатчиками, не ограниченными в своих действиях определенными законами.