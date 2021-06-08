Пока ПДД не регулируют езду легкого электротранспорта, он калечит людей

Активная урбанизация крупных населенных пунктов Украины приводит к тому, что транспортная инфраструктура все менее успешно справляется с возрастающей нагрузкой. Как следствие – бесконечные пробки, в которых в часы пик простаивают сотни тысяч водителей и пассажиров. Но украинцы нашли выход: легкий электротранспорт.

Самокаты, гироборды, моноколеса, сегвеи уже давно стали привычным и доступным средством передвижения в крупных городах. Но вот проблема: такой трафик практически никак не урегулирован правилами дорожного движения. Как результат, любители сегвеев и самокатов все чаще попадают в аварии и серьезно травмируются. Как обеспечить безопасность на дорогах в новых условиях — разбирались в издании «Апостроф«.

Законопроект, который не смог

«Недавно меня сбил самокат. САМОКАТ, друзья. Да причем так, что ушибы и пришлось в травмпункт обращаться. Может, начнем уже выдавать права на такие (средства передвижения), а?», — жалуются пользователи в соцсетях.

«В Николаеве водитель сбил 13-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу», «Молодой мужчина в возрасте 21 года серьезно пострадал во время поездки на электросамокате в Одессе», — пестрят заголовки СМИ.

И такие случаи происходят в Украине практически ежедневно. Что делать? Владельцам транспортных гаджетов действительно нужно сдавать на права?

Еще в сентябре прошлого года в парламенте в первом чтении был принят законопроект, которым водители легкого электротранспорта имплементировались в правовое поле, и определялось их место и степень ответственности в системе дорожного движения.

Обязать всех сдавать на права нардепы не предлагали, но штрафовать пользователей персонального электротранспорта за нарушение ПДД все же планировали. Правда, сумму штрафа определили невысокую: всего 85 гривен.

Кроме того, парламентарии предложили запретить пользоваться персональным электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не использовать во время движения смартфоны и другие средства связи.

Велодорожки, а случае их отсутствия, края проездных дорог или улиц определены как места, где владельцы электротранспорта имеют право на движение. Естественно, пользоваться неисправным электротранспортом запрещено, как не разрешается и перевозить на нем пассажиров, если это не предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства.

Однако из-за несовершенства понятийного аппарата законопроекта, он до сих пор не дошел до второго чтения. Тем не менее, очевидно, что навести порядок в трафике персонального электротранспорта необходимо. Ведь в Европе еще с 2016 года действуют соответствующие законодательные нормы.

Так, в ЕС за нарушение ПДД владельцем персонального электротранспорта можно схлопотать штраф до 2 тысяч евро. Кроме того, установлен возрастной ценз. Например, в Нидерландах разрешено пользоваться сегвеями на дорогах только с 16 лет, да и то, необходима специальная страховка. Кстати, требования о страховке водителей электротранспорта – обыденность практически для всех стран-членов ЕС. Что же нужно делать Украине?

В Нидерландах разрешено пользоваться сигвеем на дорогах только с 16 летФото: Getty images

Права, страховка, термины

По словам экспертов, в первую очередь нужен соответствующий закон, который бы заложил правовую основу пользования персональным электротранспортом.

«Первое, что нужно сделать – определить какие именно транспортные средства являются персональным электротранспортом», — говорит «Апострофу» автоэксперт Александр Швец.

Но проблема в том, что различных транспортных гаджетов развелось так много, что унифицировать их не так просто. В той же Европе до сих пор идет процесс формирования понятийной унификации таких транспортных средств. Используются термины, начиная от «легкий электротранспорт» до «легкое электрическое транспортное средство для личного использования».

Почему это так важно? Приведем пример: электротранспортом может быть как гироборд весом до 10 килограмм, так и скутер весом 150-200 килограмм. Гироборд развивает скорость 10-20 километров в час, в то время как тяжелый скутер — около 100 километров в час. Очевидно, что при дорожном столкновении со скутером ущерб для жизни и здоровья человека будет куда серьезней, чем при аварии с гиробордом. Таким образом, и ответственность пользователей разного транспорта должна быть разной.

Далее стоит определиться: по каким дорогам должны передвигаться владельцы электротранспорта. Ведь тех же самокатчиков можно увидеть как на тротуарах в толпе пешеходов, так и в общем потоке автомобильного транспорта.

По словам президента Ассоциации безопасности дорожного движения Михаила Берлина, наилучшим решением вопроса было бы разрешить пользователям транспортных гаджетов передвигаться по велосипедным дорожкам.

«Нужно развивать инфраструктуру и создавать велосипедные дорожки, куда не имеют права заезжать другие участники дорожного движения. Вот и все решение», — говорит «Апострофу» Берлин.

И, в общем-то, парламентарии в законопроекте это и предлагают, и только «в случае отсутствия» велосипедной дорожки самокатчикам можно будет выезжать на дороги и тротуары. Но дело в том, что «случаев отсутствия» специальных дорожек на улицах украинских городов гораздо больше, чем случаев их присутствия.

«Просто никто у нас серьезно не занимается велосипедной инфраструктурой», — сетует Берлин.

В свою очередь, адвокат по ДТП Вадим Володарский уверяет, что отдельные категории модного электротранспорта вообще стоит исключить из дорожного движения, даже по велосипедным дорожкам.

Отдельные категории модного электротранспорта вообще стоит исключить из дорожного движения. Фото: УНИАН

«Что касается самокатов, гиробордов, моноколес и прочей подобной техники, которая в принципе не предназначена для участия в дорожном движении, так как не имеет ни нормальной устойчивости, ни нормальных тормозных характеристик, и, которая падает от попадания в каждую маленькую ямку, эта техника участвовать в дорожном движении не должна. Даже по велосипедным дорожкам, ведь тот же самый электросамокат развивает скорость до 80 километров в час, а это уже скорость мотоцикла. При попадании маленьких колес самоката в ямку – это падение. И падение, возможно, под колеса другим участникам дорожного движения», — говорит «Апострофу» Володарский.

Не менее важный вопрос: нужны ли украинцам права или какие-либо другие разрешительные документы для управления легким электротранспортом?

«Что касается электровелосипедов, электроскутеров и прочей техники, которая предназначена для участия в дорожном движении, то здесь могут быть правила, приближенные к велосипедным, — поясняет Вадим Володарский. – Но, в таком случае, сюда же нужно включить бензиновые мопеды. Ведь почему должна быть дискриминация по типу двигателя? И тогда нужно либо отменять необходимость регистрации для мопедов, либо вводить регистрацию и для электротранспорта с категорией в правах».

А как быть со страховкой, которую обязаны иметь пользователи легкого электротранспорта в некоторых странах ЕС?

По мнению экспертов, в Украине, к сожалению, такой трюк не сработает.

«У нас многие водители на автомобилях и мотоциклах без страховки ездят. Заставить еще скутеристов ездить со страховкой – нереально. Останавливать каждого самокатчика для проверки страховки – никаких патрульных не хватит», — добавляет Володарский.

Но если не страховка, то «по крайней мере, нужно хотя бы обязать использовать специальную экипировку», — говорит автоэксперт Рауль Чилачава, комментируя ситуацию «Апострофу».

Но вот проблема: какой бы замечательный закон не приняли парламентарии, и как бы идеально не урегулировали ситуацию, следить за выполнением закона будет некому.

«Какой бы закон мы не приняли, никто все равно ничего не контролирует, поэтому ситуация в целом вряд ли изменится. Такими «пустяками», как владельцы электроскутеров и велосипедисты, полиция просто не будет заниматься», — добавляет Чилачава.

Почему? Дело в низких штрафах и незначительной ответственности?

«Тут нельзя говорить о маленькой ответственности. За другие мелкие нарушения, не связанные с дорожным движением, например, за распитие спиртных напитков в неположенном месте, полиция ловит нарушителей. Просто еще со времен ГАИ у нас так заточено воспитание правоохранителей, что объект «охоты» — исключительно водитель. На пешеходов, велосипедистов, у нас в принципе никто не обращает внимания», — резюмировал Вадим Володарский.

Однако в патрульной полиции поясняют, что и рады были бы навести порядок в сфере использования электротранспорта, но действующий закон не позволяет.

«Использование легкого электротранспорта не предусмотрено действующим законодательством. В связи с этим не определен ни статус таких участников дорожного движения (пользователи легкого электротранспорта не определены даже как участники дорожного движения), ни их права, ни обязанности, ни правила поведения других участников дорожного движения по отношению к пользователям электротранспорта. Это законодательный вопрос, который нужно урегулировать и как можно быстрее, — пояснил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий. — Обязательно нужно определить, где должны передвигаться пользователи электротранспорта: это должна быть проезжая часть ближе к правому краю или в определенных местах будет разрешено пользоваться пешеходной зоной. Все это нужно определить, чтобы у каждого участника дорожного движения не возникало сомнений и разночтений».

Автор: Артур Гор; АПОСТРОФ