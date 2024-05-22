15 років за ґратами проведе агент російського ГРУ, який готував дані для ударів по енергетичній інфраструктурі України

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав громадянин республіки білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) приїхав в Україну для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

СБУ затримала фігуранта у січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Встановлено, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

Після прибуття на Рівненщину із білорусі його затримала СБУ.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 113 (диверсія);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Рівненській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України