У Києві затримали чоловіка, який підпалив двері сусіду через шум у квартирі

Порушник був незадоволений галасом від ремонту, що проводився у квартирі потерпілого, тому він вирішив спричинити пожежу. За умисне пошкодження майна фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те що хтось підпалив вхідні двері до його квартири у Солом’янському районі. По прибуттю на місце події, співробітники кримінальної поліції провели ряд розшукових заходів й встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 57-річний мешканець цього ж будинку.

Порушник раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, а свої дії пояснив тим, що був незадоволений шумом від ремонту, що проводився у квартирі потерпілого, та таким чином вирішив йому помститися.

Слідчі затримали палія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та, за процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 2. ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва