В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство

Верховна Рада ухвалила, як Закон реєстр. № 8329, до розробки якого активно долучались співробітники МВС України та Національної поліції. Документ посилює відповідальність кривдників, дає додаткові можливості реагування для правоохоронців та покращує правовий захист постраждалих.

Ухвалений Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» – євроінтеграційний.

Чимало положень цього закону є новими:

– Вводиться окрема норма щодо визначення малолітньої та неповнолітньої особи потерпілою, якщо вона була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

– Неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах.

– Вводиться адміністративна відповідальність за вчинення сексуальних домагань.

– збільшується строк притягнення до відповідальності за домашнє насильство до 6 місяців (тепер 3 місяці);

– збільшується термін адміністративного затримання за вчинення домашнього насильства до 12 годин (тепер 3 години).

Також передбачено збільшення розмірів штрафів за вчинення домашнього насильства, ухилення від виконання громадських робіт та за невиконання термінового заборонного припису.

«Цей закон – ще один приклад того, що Євроінтеграція – не лише про розвиток України в якомусь далекому майбутньому, а й про спроможність відповідати на актуальні виклики», – зазначила заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Департамент комунікації МВС України