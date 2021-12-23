На Херсонщині до 9 років за ґратами засуджено водія за вчинення ДТП, в якому загинула ціла родина

За публічного обвинувачення прокурорів Скадовської окружної прокуратури Херсонської області судом до 9 років позбавлення волі засуджено колишнього правоохоронця за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло троє людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у червні 2019 року поблизу смт Каланчак Скадовського району автомобіль марки «BMW», за кермом якого був поліцейський, виїхав на зустрічну смугу, здійснивши лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099. Від отриманих тілесних ушкоджень внаслідок зіткнення водій ВАЗ 21099, його дружина та 9-річна донька загинули.

Окрім кримінального покарання, водій «BMW» за рішенням суду має відшкодувати родичам загиблої родини понад 6 млн грн моральної та матеріальної шкоди.

До набрання вироком законної сили чоловік і надалі перебуватиме під вартою.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури