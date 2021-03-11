В Одесской области мужчина убил знакомую после застолья 8 марта

Злоумышленник сломал шею женщине, которая приревновала его к другой.

В Одесской области задержан мужчина, который убил знакомую во время празднования 8 марта.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло на окраине одного из сел Великодальницкой объединенной территориальной громады.

«Во время ссоры 46-летний злоумышленник сломал 33-летней женщине шею. Поскольку внешне следов насильственной смерти не было видно, факт избиения покойной он пытался скрыть», — говорится в сообщении.

Однако судебно-медицинские эксперты установили, что пострадавшая скончалась от перелома шейного позвонка, разрыва позвоночной артерии и субарахноидального кровоизлияния. Также следователи собрали доказательства причастности упомянутого мужчины к убийству.

Он сознался, что вместе с потерпевшей праздновал 8 марта. После застолья женщина устроила ему скандал из-за телефонного разговора с другой женщиной, якобы это и стало причиной того, что пьяный мужчина избил потерпевшую.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры пресечения мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Продолжается следствие. // УНИАН