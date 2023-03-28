Трьом організаторкам псевдореферендуму на Луганщині повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури, Старобільської та Лисичанської окружних прокуратур повідомлено про підозру трьом організаторкам псевдореферендуму на тимчасово окупованій території.

Слідством встановлено, що 23-27 вересня 2022 року підозрювані взяли активну участь в організації та проведенні незаконного волевиявлення на Луганщині щодо входження до складу рф.

Серед фігурантів – депутат Марківської селищної ради Старобільського району 8-го скликання. До російського вторгнення 49-річна жінка працювала заступницею директора з виховної роботи місцевого ліцею. При незаконній владі держави-агресора отримала аналогічну посаду – «заступника директора з виховної роботи державного загальноосвітнього закладу лнр «Марківська гімназія».

Жінка сприяла впровадженню російських стандартів освіти у навчальному закладі. Про результати «деукраїнізації» та отримання від рф підручників заявляла в інтерв’ю телеканалу так званої «лнр».

Під час незаконного референдуму вона погодилася виконувати функції «члена територіальної виборчої комісії смт Марківка».

Також задокументовано протиправну діяльність ще двох організаторок – «голови дільничної виборчої комісії м. Алчевськ» та «члена дільничної виборчої комісії м. Лисичанськ». 54-х та 41-річна місцеві жительки добровільно забезпечували процес «голосування» у містах.

Підозрювані складали списки виборців, ідентифіковували осіб, що прийшли на голосування, видавали «бюлетені», забезпечували підрахунок голосів та складення «протоколу» за результатами так званого «референдуму».

Усім трьом особам інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Крім того, депутат також підозрюється у вчиненні дій спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора (ч.3 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської

та Лисичанської окружних прокуратур)