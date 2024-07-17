В місті Южне шестирічна дівчинка загинула, випавши з вікна

Дитина обперлася на москітну сітку та випала з вікна квартири, розташованої на 6 поверсі багатоповерхівки, та від отриманих травм померла на місці до приїзду «швидкої».

Про подію поліцейських сповістили медики. Як попередньо встановили правоохоронці, малолітня дівчинка перебувала у спальній кімнаті одна, в той час, поки її 31-річна мати на декілька хвилин відійшла до кухні. Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з відчиненого вікна на асфальт.

До цього трагічного випадку родина в поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно, мати виховує дитину самостійно.

Зараз правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Поліцейські вкотре закликають батьків дотримуватися безпечних правил: не залишати дітей без нагляду, у приміщеннях з малолітніми дітьми вікна слід відчиняти лише на провітрювання, встановити блокіратори або решітки на вікна або ж спеціальні дитячі замки.

Одеське районне управління поліції 2