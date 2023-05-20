Судитимуть мешканця Херсонщини, який допомагав окупантам створити аналог ФСБ

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством установлено, під час окупації російськими військами Херсонщини, місцевий мешканець пішов на співпрацю зі спецслужбами рф. Обвинувачений – пенсіонер, колишній співробітник українських спецслужб. Маючи відповідний досвід роботи він допомагав ворогу створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган, який має функції та задачі аналогічні федеральній службі безпеки російської федерації. Чоловік передавав спецслужбам рф відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації.

Він особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег для забезпечення кадрами незаконний правоохоронний орган.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

За вчинене чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури