Виявлено масштабну корупційну схему на митному посту «Житомир» під час імпорту «швидких»

Слідчі Державного бюро розслідувань задокументували масштабну корупційну схему посадовців на митному посту «Житомир». За попередніми оцінками, державному бюджету могло бути завдано збитків на понад 10 млн гривень.

Встановлено, що київська компанія-імпортер для мінімізації митних зборів і платежів під час оформлення у кілька разів занизила вартість 26 швидких з медичних обладнанням. Замість ринкової вартості в середньому 15 тис. євро ділки задекларували авто по ціні 2,5-5 тис. євро. Митники «затулили очі» на невідповідність у документації.

Через відсутність реальних покупців ділки скористались опцією зберігання нерозмитнених авто протягом 12 місяців у режимі «митний склад». Через рік, за сприяння посадовців, зловмисники імітували так званий реекспорт автівок, які насправді не залишали території митного складу. Це дозволило незаконно продовжити безкоштовний термін зберігання авто та не сплачувати митні збори.

Після викриття оборудки правоохоронці провели 8 обшуків в офісі комерційної структури, у службових приміщеннях Житомирської митниці та за місцями проживання посадовців. Вилучено:

комп’ютери із первинними документами та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

митні і податкові документи та інші матеріальні докази організації незаконної схеми.

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому слідчими ДБР за ч. 2 ст. 364 КК України(зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Встановлюються всі особи причетні до протиправної діяльності. Вирішується питання щодо накладення арешту на автомобілі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

ДБР