Вбив, аби приховати крадіжку – до 13 років позбавлення волі засуджено жителя Миколаївщини

Первомайська окружна прокуратура в суді довела вину 37-річного жителя Первомайського району за фактом вбивства 68-річного чоловіка, з метою приховати інше кримінальне правопорушення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у липні 2020 року у с. Софіївка Первомайського району, зловмисник з метою приховати крадіжку коштів із домоволодіння місцевого жителя, наніс удар невстановленим предметом по голові чоловіка, після чого здавив йому шию, від чого останній помер на місці.

Обвинувачений в судовому засіданні категорично не визнав свою вину.

Завдяки чіткій позиції державного обвинувача та достатній доказовій базі провину зловмисника доведено у повному обсязі.

Вироком Первомайського міськрайонного суду чоловіку призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

За інформацією Первомайської окружної прокуратури