На Кіровоградщині 20-річний хлопець застрелив чоловіка

У Гайворонському районі 20-річний хлопець підозрюється у вбивстві знайомого.

Про це повідомляє медіпаортал DOZOR.

Так, за даними слідства, між чоловіками стався конфлікт, у результаті якого молодик повернувся до свого будинку, дістав двоствольну мисливську гладкоствольну рушницю марки «Иж-БК». Далі він спорядив рушницю двома патронами і пішов до свого знайомого.

Перебуваючи на відстані близько 7 м, підозрюваний спрямував ствол рушниці на рівень грудної клітини, знявши рушницю заряджену мисливськими патронами 16 калібру із запобіжника, вистрілив двічі у бік потерпілого.

Внаслідок другого пострілу потерпілий одержав вогнепальне дробове проникаюче поранення грудної клітини, тканини легень, грудного відділу хребта. Один із свідків трагедії відвіз потерпілого до лікарні, втім чоловік помер від отриманих тілесних ушкоджень.

Підозрюваний вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю, та надав правдиві покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У поліції області підтвердили дану інформацію.

«Підтверджуємо факт скоєння злочину. 20-річного місцевого жителя, підозрюваного у його скоєнні, поліцейські затримали по «гарячим слідам». Відносного нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інформацію за фактом вбивства внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство», — повідомили у поліції області.