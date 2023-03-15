Повідомляється, що російський «недопрезидент» за $15 млн. «замовив» міністра оборони Італії

Попередження про загрозу главі Міноборони Італії дійшло до вищого рівня влади. За погрозами міністру оборони Гвідо Крозетто може стояти експрезидент РФ Дмитро Медведєв: наказ про вбивство віддали ПВК “Вагнеру”.

Про це повідомляє Il Foglio, посилаючись на італійську розвідку.

Існує реальна загроза, яку Кремль адресував італійському міністру оборони, разом із винагородою за його голову у 15 мільйонів доларів. Це, принаймні, повідомлення, яке дійшло до вищого рівня уряду від розвідки.

Повідомляється, що Медведєв звернувся до терористичної організації “Вагнер” та замовив бойовикам главу Міноборони Італії.

У виданні зауважили, що ПВК має два осередки в Європі, до кожної групи входять по кілька десятків осіб. Один базується на Балканах, інший — в Естонії.

Зауважується, що Крозетто завжди критично висловлюється у бік Росії та підтримує військову допомогу Україні, чим розлютив Кремль та особисто Медведєва.

Нещодавно італійський міністр також заявив, що Москва відповідальна за нові хвилі мігрантів з країн Африки до Європи. Крозетто зазначив, що тепер можна з упевненістю сказати, що “експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група “Вагнера”, використовуючи свою вагу в деяких африканських країнах”.

Своєю чергою, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що група “не займається мігрантами”, назвавши голову італійського оборонного відомства “мудаком”.