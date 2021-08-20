На Київщині викрито масштабні незаконні рубки майже на ₴15 млн.

Державне бюро розслідувань активно протидіє злочинам проти довкілля, вчиненим працівниками державних органів та установ. Останніми прикладами такої роботи є викриття незаконних рубок на Київщині, які завдали збитків державі на суму майже 15 млн гривень.

Рубки здійснювалися також посадовцями державних лісових підприємств у складі добре організованої злочинної групи. Проте завдяки злагодженій роботі працівників ДБР ці рубки не тільки були виявлені, а їх вдалося уникнути на площі більше ніж 1 га.

У першому випадку незаконні рубки здійснювалися на території Шпилівського агролісництва.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 7 посадовців лісничих підприємств та лісового управління за фактами незаконної вирубки лісу та направили обвинувальний акт до суду.

Протягом трьох останніх років службові особи держпідприємства «Київоблагроліс» незаконно вирубали ліс на території Шпилівського агролісництва на загальну суму 13 млн. гривень. У деяких випадках службовці «Київлісозахисту» сприяли їм у цьому.

Через службову недбалість деяких працівників Київського обласного та по місту Києву лісового управління ці незаконні порубки не були припинені.

Працівники ДБР спільно із Держекоінспекцією та Нацполіцією не лише викрили злочинну групу з вирубки лісу, а й запобігли незаконній вирубці на загальній площі 1,1 га, яка б спричинила збитки державі на суму 1,5 млн гривень.

П’ять посадовців підприємств «Київлісозахист» та «Київоблагроліс», два посадовці Київського обласного та по місту Києву лісового управління обвинувачуються у незаконних рубках, службовому підробленні та службовій недбалості за різними видами співучасті (частини 2-4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України).

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

В іншому випадку слідчі Бюро викрили працівників лісництва та цивільну особу, які незаконно вирубували ліс на території агролісництва одного з Держпідприємств Тетіївського району Київської області.

Правоохоронці затримали зловмисників під час порубки лісу.

За попередньою інформацією, загальна сума завданих збитків становить понад 1,5 млн гривень.

Слідчі вирішують питання щодо повідомлення зазначеним особам про підозру у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України), а також щодо обрання запобіжних заходів.

У разі доведення вини у суді їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Київська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

ДБР