На Кіровоградщині двох осіб судитимуть за вбивство та розбій

Слідчим управлінням поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, завершено розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У лютому поточного року до Голованівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл у будинку виявлено тіло 72-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

У результаті вжитих заходів поліцейські встановили особи підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення. Ними виявилися двоє місцевих жителів, один із яких раніше судимий.

Спільники проникли до помешкання пенсіонерки, завдали їй тілесних ушкоджень та заволоділи майном потерпілої. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці події.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно осіб скеровано до суду.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області