В Днепре в садовом товариществе мужчина убил приятеля

В Днепре на территории Садового товарищества мужчина пришел к знакомому в гости и убил его, после чего ушел домой.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Происшествие случилось 10 июля в Садовом товариществе Золотой ранет. Злоумышленник был в доме у 49-летнего мужчины вместе с двумя другими людьми, женщиной и мужчиной. Компания выпивала спиртные напитки, когда между хозяином и одним из гостей произошла ссора. Нападавший ударил владельца дома ножом в грудь, после чего ушел домой.

Оставшиеся в доме вызвали правоохранителей. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили мужчину без признаков жизни. Нетрезвая женщина не смогла ответить на вопросы следователей, мужчина же сообщил правоохранителям о конфликте двух знакомых. Также днепрянин рассказал где живет их товарищ, куда и направились полицейские.

По указанному адресу сотрудники полиции нашли злоумышленника. Мужчина был в окровавленной одежде и находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора со следователями он признался, что в момент драки ударил погибшего ножом и показал где спрятал орудие преступления. Злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 115 ч.1 УК Украины. Детали инцидента уточняются.