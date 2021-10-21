«Новая почта» предупредила о новой мошеннической схеме

Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке ради «выигрыша».

«Новая почта» предупреждает о новой мошеннической схеме, в которую заманивают клиентов обещаниями «выигрыша денег».

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

В компании рассказали, что сегодня клиенты получили в мессенджере сообщение об «акции». Переходить по ссылке, указанной в сообщении, в НП категорически не рекомендуют.

«Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша мошенниками прописан адрес сайта Новой почты, но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта в строке браузера», — говорится в сообщении.

Как предполагают в компании, после перехода по ссылке на мошенническом сайте проводится анализ операционной системы мобильного устройства. После смартфон заражается вирусом, который распространяется путем отправки сообщений всем контактам.

В связи с этим клиентов НП призвали соблюдать следующие правила:

• Не открывайте сообщений от незнакомцев. Сразу удаляйте их и блокируйте незнакомого пользователя.

• Не переходите по ссылкам и не загружайте файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

• Если вы все же перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, для того чтобы их не смогли сломать мошенники. // УНИАН