Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 19.08.2024

Розпочалась дев’ятсот восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 79 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 159 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Голишівське, Юнаківка, Басівка, Білопілля Сумської області; Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий, Чернещина Харківської області; Дачне, Нове, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасівка, Калинове, Михайлівка, Олександропіль, Костянтинівка, Макарівка, Шевченко, Велика Новосілка Донецької області; Долинка, Кам’янське Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливих об’єкти окупантів.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.

На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять крилатих ракет, 55 автомобілів та 17 одиниць спецтехніки окупантів.

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Генеральний штаб ЗСУ