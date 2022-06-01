На Кіровоградщині поліцейські затримали «наркоаграрія»

За даними поліцейських, раніше засуджений за тяжкі злочини чоловік налагодив вирощування канабісу на території власного домоволодіння. Для цього спеціально обладнав кілька теплиць.

Продавав «товар» дрібними та гуртовими партіями на території Новомиргорода та Кропивницького. Організатор наркобізнесу діяв під протекцією «кримінального авторитета».

Учора, 31 травня, оперативники та слідчі затримали ділка та провели санкціоновані обшуки. Вилучили наркорослин, зокрема і 60 кг готової до збуту продукції, майже на три мільйони гривень.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігурантові може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Національна поліція України