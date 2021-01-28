Двох харків’ян судитимуть за несплату більше ₴7 млн. податків

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Харкова за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. ч. 1, 2 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що, згідно інформації Державної служби фінансового моніторингу України, двоє мешканців м. Харкова отримали від підприємства кошти, які були їхнім доходом та підлягали включенню до податкових декларацій про майновий стан і доходи. Однак, в порушення вимог Податкового кодексу України, ці громадяни приховали від оподаткування та у подальшому не сплатили відповідні податки до Державного бюджету України. Загальна сума збитків складає понад 7 млн грн.

Прокуратурою пред’явлено цивільні позови про відшкодування збитків на вказану суму.

Досудове розслідування проводилось слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.

Санкція статті за вчинення вказаного злочину передбачає штраф у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури