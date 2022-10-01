Чоловіка судитимуть за замах на вбивство жительки Коростишева

Днями до суду скеровано обвинувальний акт щодо замаху на умисне вбивство 32-річної жительки міста Коростишева. Слідчі відділу поліції № 2 Житомирського районного управління зібрали докази причетності до цього діяння її 38-річного співмешканця. За вчинене йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Події відбувалися 6 липня. Того дня до поліції надійшло повідомлення містянки про травмування її сусідки. Жінка, стікаючи кров’ю, прибігла до заявниці та втратила свідомість біля будинку.

На місце події одразу ж прибули слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Житомирського РУП та лікарі «швидкої». Медики діагностували у жінки колото-різану рану шиї зі значною крововтратою, тож терміново доставили її до найближчого лікувального закладу та провели негайне оперативне втручання.

Правоохоронці на місці події встановили, що тілесні ушкодження жінка отримала від свого співмешканця під час спільного чаркування. Підозрюваний розповів поліцейським, що у ході застілля потерпіла його образила. Він же, розлютившись, схопив ніж та вдарив її у шию. Травмована жінка встигла утекти та покликати на допомогу сусідів. А її співмешканець пішов до іншого будинку продовжувати чаркування. Там його і затримали правоохоронці.

Відтак слідчі відділу поліції №2 Житомирського РУП повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Коростишівської окружної прокуратури.

Після проведення усіх необхідних слідчих дій обвинувальний акт відносно чоловіка було скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства за вчинене обвинуваченому може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції