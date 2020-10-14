На Черниговщине руководитель партячейки стрелял в горожанина из револьвера

В центре города Бобровица мужчина повредил агитационную палатку одной из политсил, а затем во время драки представитель этой партии выстрелил в оппонента из револьвера под патрон Флобера.

В Черниговской области местный житель испортил агитационную палатку одной из партий, а руководитель её ячейки выстрелил в мужчину из травматического оружия.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, сегодня в полицию поступила информация о том, что в центре города Бобровица неизвестный повредил агитационную палатку одной из политических партий, позицию которой он не поддерживает, а затем конфликт перерос в драку с применением травматического оружия.

Правоохранители установили, что один из местных жителей попросил агитатора, которая находилась в палатке, убрать её. Женщина позвала на место происшествия руководителя партийной ячейки, и между мужчинами возник конфликт.

Сперва недовольный гражданин испортил агитационную палатку, а затем во время драки представитель политсилы выстрелил оппоненту в плечо из револьвера под патрон Флобера.

Оба мужчины написали заявления в полицию.

Следователи открыли производство по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, карается штрафом, общественными или исправительными работами. В ходе досудебного расследования действиям каждого участника конфликта будет дана надлежащая правовая оценка.

Кроме того, полицейские составили административный протокол на мужчину, который испортил агитационную палатку. Согласно статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мелкое хулиганство карается штрафами, общественными или исправительными работами с отчислением 20% заработка или админарестом. // УНИАН