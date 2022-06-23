15 років проведе за ґратами мешканець Самбірщини за вбивство батька

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Самбірської окружної прокуратури 41-річного мешканця Самбірщини засуджено за фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

У суді прокурор довів, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у ході побутового конфлікту зі своїм батьком завдав останньому численні удари по голові та тулубу, спричинивши йому множинні переломи та розриви внутрішніх органів. Унаслідок отриманих травм потерпілий помер.

Вироком суду обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури